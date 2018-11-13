В лагеря и санатории

Уважаемые опекуны (попечители) и приёмные родители!

Управление по опеке и попечительству администрации городского округа город Стерлитамак сообщает, что с 18 февраля начинается приём заявлений на предоставление путёвок в детские санатории и оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обращаться по адресу: пр.Октября, 32, кабинет № 329. Телефон 24-16-28.