В Стерлитамаке обнаружили на скамейке труп мужчины

В Стерлитамаке на ул. Худайбердина на скамейке возле дома №135 обнаружен труп неизвестного мужчины, «сидящий» на скамейке. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Стерлитамаку.

Полиция Стерлитамака просит оказать содействие в установлении личности трупа.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы седые, брови дугообразные, нос прямой, глаза карие, губы толстые, подбородок прямой.

Был одет в коричневую дублёнку, чёрные брюки, чёрные сапоги, черную меховую шапку.

Информацию о личности данного мужчины просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3473) 20-45-31 или 112.

Источник: http://www.bashinform.ru