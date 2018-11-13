В Стерлитамаке открылась новая школа

В школе № 23 зазвучали детские голоса

Новая школа в Западном микрорайоне Стерлитамака приняла первых учеников. До официального открытия на улицу Строителей, 61 пришли дети с родителями – познакомиться с педагогами и школой. А вчера, 5 февраля, с самого утра начались уроки. Днём сюда пригласили руководителей администрации города и журналистов.

Новое здание – просторное и уютное

Минуя просторный холл, оказываемся в гардеробной (для каждого класса предполагается своя) и оставляем верхнюю одежду.

– Сегодня к нам пришли первые ученики – около 500 человек. Цифры неточные, так как ребята продолжают приходить, – рассказывает директор школы № 23 Оксана Васильевна Самойлова. – Пока набрали 15 классов из начального и среднего звена обучения. Старшеклассники поступят к нам с 1 сентября.

В коридорах готовы утолить жажду питьевые фонтанчики, они популярны у детей. В столовую на 428 мест ведут два отдельных входа, чтобы избежать столпотворения. Обращаем внимание на рукомойники для малышей – невысокие, симпатичные. На завтрак школьники ели рисовую кашу. Скоро наступит время обеда.

Владимир Куликов пообщался со школьниками

На днях врио Главы Башкортостана Радий Хабиров сказал: с первого апреля школы республики перейдут на пятидневную форму обучения. Глава администрации Владимир Куликов предложил не ждать весны и ввести пятидневку в школе № 23 уже сейчас. Слово – за руководством учебного заведения и Министерством образования РБ.

Небольшой делегацией в сопровождении Оксаны Самойловой путешествуем по этажам и кабинетам. У первоклассников в разгаре урок математики. Владимир Иванович интересуется у детей, нравится ли им в школе.

– Нравится! – хором протянули малыши.

– Сколько будет дважды два? – знакомство с мэром неожиданно перерастает в лёгкий экзамен.

– Четыре.

– Правильно, молодцы!

Игровая комната, кабинет психолога с мягкими пуфами, музей, два спортзала, актовый зал почти на 500 человек – всё современное и практичное. Особенно впечатляют раздевалки спортзалов: отдельные шкафчики, душевая и фены для сушки волос! В учебных заведениях советской постройки об этом можно было только мечтать.

Гости в школьной столовой

– Вчера школа получила лицензию, а сегодня в неё пошли дети, – сообщил Владимир Куликов. – Это самая большая школа в республике, она рассчитана на 1225 учеников и приближает нас к цели – обучению наших ребятишек в одну смену. Здесь занимаются дети не только из ближайших домов, но и других районов города. Педагогический состав подобран, необходимое оборудование закуплено. В общем, сделано всё, чтобы дети с удовольствием получали хорошие знания.

Владимир ПАРФИРОВ