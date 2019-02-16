В Стерлитамаке пройдет встреча-семинар с Государственным инспектором Росрыболовства

В Стерлитамаке пройдет встреча-семинар с Государственным инспектором Росрыболовства по Средневолжскому территориальному управлению Костьяновым Андреем Александровичем. На повестке дня вопросы по новому законодательству Росрыболовства. Будем рады видеть всех желающих по адресу: г.Стерлитамак,ул. Техническая 14 , корпус К28. (черное здание управления завода СК) рядом с кафе Аура,где можно поставить на стоянку свои автомобили. Телефон для связи 89273057766 (Дмитрий)

Встреча состоится 16.02.2019г в 10 часов.