В Стерлитамаке прошёл праздничный концерт

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы вспоминаем героическую историю нашей страны и отдаём дань мужеству представителям сильного пола. В канун этого праздника в Стерлитамакском Городском дворце культуры прошёл праздничный концерт.

Звучит гимн Российской Федерации

Торжественная часть началась с поздравления мэра Стерлитамака Владимира Куликова. Он отметил, что в этом празднике заложен огромный смысл – чтить, любить и защищать Отчизну.

– В этот день мы испытываем гордость за легендарные победы и свершения нашей армии и флота, – подчеркнул Владимир Иванович. – Уважение к урокам прошлого – залог достойного будущего. Самые тёплые слова мы адресуем участникам Великой Отечественной войны. На их долю выпали суровые испытания, но даже в таких немыслимо тяжелейших условиях они смогли одолеть врага. 23 февраля мы вспоминаем и всех тех, кто отстаивает интересы России внутри страны и за её пределами. В этот день мы чествуем всех ветеранов и военнослужащих, внёсших большой вклад в развитие армии и флота, в воспитание нового поколения солдат, матросов, офицеров. Мы уверены: безопасность России – в надёжных руках. Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!



«Гусарская баллада» в исполнении театра-студии «Солнышко»

От имени депутатского корпуса стерлитамакцев поздравил председатель городского Совета Андрей Ширяев:

– Принято считать, что 23 февраля – праздник мужчин. Но я убеждён, что День защитника Отечества в полной мере относится ко всем жителям страны. Ведь в тяжёлые времена на защиту Отечества выходят все.

Торжественная часть завершилась награждением отличившихся работников военкомата, учеников кадетских, полицейских классов, а также класса МЧС.

Владимир Куликов вручает благодарность Наталье Саламатиной

По традиции городские творческие коллективы подготовили праздничную программу. Песни не оставили зрителей равнодушными. В них – и дружба, и безграничная любовь к своей Родине. Артисты представляли мини-спектакли так, что каждый зритель находил в них что-то своё, понятное и знакомое. Присутствующие с удовольствием пели вместе с Ренатой Абдрахмановой «Синий платочек». А вот ансамблю «Принц плюс» никто не подпевал несмотря на то, что они исполняли всем известную песню «Выйду ночью в поле с конём…» группы «Любэ». Причина проста: люди боялись пошевелиться, заворожённые виртуозным исполнением. Когда Александр Дегтярь запел «Бессмертный марш», зал поднялся, отдавая дань памяти всем погибшим на полях сражений.

К.СЕВОСТЬЯНОВ