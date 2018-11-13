Визуальный мусор и безымянные перекрёстки

О чём спрашивали главу администрации сотрудники электросетей

В Стерлитамаке продолжаются встречи руководителей города с коллективами предприятий и организаций. Независимо от профессии, работников волнуют проблемы ЖКХ, благоустройство территорий, перспективы развития города. Впрочем, специализация того или иного предприятия вносит свои коррективы в повестку разговора. Вот и общение мэра Стерлитамака Владимира Куликова с сотрудниками МУП «Электрические сети» началось с вопроса, затрагивающего профессиональные интересы.

– Провода – это визуальный мусор, планируется ли в городе замена старых опор освещения на новые, с прокладкой кабеля внутри опоры?

– Очень хороший вопрос, – заметил Владимир Куликов. – Он замечателен ещё и потому, что задать его должен был я вам, а не наоборот. Мне подсказывают, что речь идёт о готовности муниципалитета помочь с финансированием модернизации освещения. За счёт городского бюджета мы опоры точно не поменяем. Для таких работ существуют федеральные и республиканские адресные инвестиционные программы (ФАИП, РАИП). Давайте попробуем войти в одну из них к 2020 году. Но, повторюсь, здесь я жду большей инициативы от вас, работников электросетей.

– Обращаюсь к вам от имени жителей улицы Юрматинской. У нас отсутствует уличное освещение, дорога не заасфальтирована и не обслуживается коммунальщиками. Просим разобраться в ситуации.

– Возле новостроек дороги, правда, разбитые. В нашей беседе принимает участие начальник отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин. Ильдар Рифович, необходимо за шесть месяцев оформить проект ремонта дороги возле улицы Юрматинской. До конца 2019 года там должно появиться хотя бы гравийное покрытие, чтобы по весне люди не страдали. Стоит внимательнее изучить все варианты, может, получится отремонтировать за счёт местного бюджета.

В день встречи на город обрушилась метель, в считанные часы на улицах намело глубокие сугробы. Поэтому тема расчистки дорог и придомовой территории была одной

из основных.

– По уборке снега на улице Юрматинской дополню – снег там чистят, – сказал Владимир Иванович. – Но дорога не первой категории, и убирают не так часто, как хотелось бы местным жителям. В дни обильного снегопада, как сегодня, я постоянно езжу по городу, наблюдаю. Могу заверить – вся техника РСУ ДОР и компании «УРБ» выведена на дороги, и она работает. Единственное, поясню – по правилам благоустройства с дорог третьей категории снег убирают, но не вывозят.

– На перекрёстках отсутствуют таблички с наименованием улиц. Можно ли их установить?

– Здесь я полностью согласен, есть такая проблема, и мы принимаем меры для её решения. Промышленно-транспортному отделу поручено собрать информацию по улицам с перекрёстками, чтобы представить масштаб работ. Но уже сейчас ясно – проект недешёвый, сразу всё не сделаем, будем устанавливать постепенно.

– Как будет проходить реализация программы по ремонту подъездов?

– Республиканская программа формируется с обязательным учётом мнения жителей. Предварительный список из 60 подъездов уже сформирован. К сожалению, не все управляющие компании подошли к вопросу ответственно. Создаётся впечатление, будто некоторым УК ничего, кроме платы от жильцов не интересно. Около 5 процентов опрошенных жильцов отказались от ремонта своего подъезда, так как он проводится на условиях софинансирования республикой, городом и жителями МКД.

– Планируется ли передача Лазурного микрорайона Стерлитамаку?

– Мы готовы забрать Лазурный хоть завтра. Но есть несколько проблем. Как это ни удивительно выглядит со стороны, многие жители микрорайона не хотят стать горожанами. Почему? Для них вырастут тарифы на электричество, тепло- и водоснабжение. Автоматически поднимется налог на землю. С районом вопрос передачи земель согласовывается, но перенос границ будет рассматриваться в Госсобрании – Курултае РБ. Точный срок включения микрорайона в состав города я пока не скажу. В наших планах – не только Лазурный, но также ещё несколько территорий. Город надо развивать не только в западном, но и в южном направлении.

– Когда появится дорога по улице Строителей?

– Если отвечать коротко, то в этом году. В мае запланирована укладка асфальта, параллельно будет сделан бульвар. Существует идея переименования улицы в проспект Строителей. Кроме того, продолжится дорога по проспекту Октября до улицы Машиностроителей.

– Во дворах новостроек мало места для парковок автомобилей. Почему у нас не возводятся дома с подземными парковками?

– Если позволите, начну издалека. На Новый год мы поздравляли ветеранов. Бывший директор завода «Авангард» Василий Дмитриевич Шик рассказал, как в 70-е годы строили дворцы культуры, дороги, проспект Ленина. «Какими нам дворцы казались огромными, а проспект и дороги – просторными», – напомнил Василий Дмитриевич. Но тогда никто не мог представить себе такого количества машин.

Сегодня многие граждане обзавелись автомобилями. Но дворы строятся по нормативам, и увеличить их территорию нельзя – это резко повысит цены на жильё. Если говорить о подземных парковках, то в одном из новых микрорайонов они есть… и наполовину пустуют. Людям проще и дешевле пользоваться автостоянками. Кроме того, в Западном районе грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, что затрудняет строительство таких гаражей. Специалисты уже подсчитали – подземные автостоянки станут более актуальными для Стерлитамака, когда число жителей превысит 400 тысяч человек.

– В социальных сетях обнародован проект парка «Шахтау» на месте одноимённой горы. Ведутся ли работы в данном направлении?

– Ещё в начале 70-х, задолго до появления соцсетей, план будущего парка был опубликован в газете «Стерлитамакский рабочий». В заметке сообщалось: по окончании разработки на месте Шахтау появится большое искусственное озеро. Насколько я знаю, АО «БСК» не отказывается от этих планов. Но до 2022 года гора будет разрабатываться, потом настанет черёд рекультивации, и только затем начнутся работы по созданию озера.

Также сотрудников электросетей интересовали вопросы транспортной доступности, организации питания детей в школах, выдачи компенсации многодетным семьям. Вопросы, требующие дополнительного изучения, были взяты на проработку. С проблемами, которые не хотелось бы озвучивать при всех, работники могли подойти к руководству администрации города после окончания встречи.

Владимир ПАРФИРОВ