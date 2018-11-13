ВЛАДИМИР ПУТИН: ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН

Президент выступил с посланием Федеральному собранию. О том, какие новые меры поддержки ждут россиян, — в этой короткой подборке.



Поддержка семей

Поднять выплаты на первого и второго ребенка до полутора лет до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 1 июля до 10 тысяч рублей.

Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Освободить от уплаты налога на землю по 6 соток для многодетных семей. Установить льготную ставку по ипотеке для семей со вторым или последующим ребенком на весь срок действия ипотечного кредита. За счет бюджета погасить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий и последующий ребенок (в дополнение к материнскому капиталу, который также можно направлять на погашение ипотеки). Разработать финансовые инструменты для поддержки строительства индивидуальных домов. До конца 2021 года полностью решить проблему с яслями.

Преодоление бедности

Социальный контракт: государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и вымогательства.

Пенсии

Сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а после этого индексировать. Выплаты за первые месяцы текущего года пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили.

Здравоохранение

До конца 2020 года сделать медицинскую помощь доступной во всех населенных пунктах.

Утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник», в 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники.

В течение трех лет отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Включить в общую цифровую сеть медико-социальную экспертизу, избавив людей от сбора бессмысленных справок.

Снять возрастные ограничения (50 лет) для участников программы «Земский доктор». Создать хотя бы два детских реабилитационных центра мирового уровня. На борьбу с онкологическими заболеваниями за ближайшие шесть лет направить не менее 1 триллиона рублей. Изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре или дома. Как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.

Мусор

Не сводить работу с отходами к росту платы за вывоз мусора. Избавиться от «мутных» структур в этой сфере. Сформировать цивилизованную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. Повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 до 60%.

Образование

Создать за 3 года миллион новых мест в системе дополнительного образования, доступном для всех детей. Обеспечить современные условия обучения для 100% школ. К концу 2021 года обеспечить все школы России высокоскоростным Интернетом. Запустить с 2020 года программу «Земский учитель» («подъемные» — 1 миллион рублей).

(Источник: электронных СМИ).