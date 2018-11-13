Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для потерявших работу граждан

Президент России Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты. Об этом он заявил сегодня в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию.

«Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, всё это понятно. Но в жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии», — сказал президент России.

По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.

«Это непростая задача: здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать», — добавил глава государства.

Владимир Путин также поручил Центробанку и правоохранительным органам в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и подчас настоящего вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

Источник: http://www.bashinform.ru