Владимир Путин предложил запустить программу «Земский учитель»

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель». Программа предусматривает выплату в миллион рублей для преподавателей, переезжающих в села и малые города. По словам главы государства, должно меняться и содержание образования. Важно в госстандартах отобразить приоритеты развития страны. В федеральный перечень учебников нужно включать лучшие издания.

«Когда школы начали подключать к интернету в 2006 году, это казалось прорывом, — отметил Владимир Путин. — Теперь перед страной стоят новые задачи. Интернет должен быть высокоскоростным — 100 мегабит в секунду. Это должно открыть детям доступ к информации, позволит им нарастить возможности».

В Башкортостане, начиная с этого года, будет выделяться по 60 млн рублей из бюджета республики на поддержку сельских учителей. Ежегодно 100 лучших из них в виде гранта будут получать по 600 тысяч рублей как лучшие по итогам года. «Данная мера, вкупе с выделением бесплатного земельного участка — эту меру мы тоже отработаем — поможет решить проблему с педагогическими кадрами в сельских школах республики», — отметил Радий Хабиров на прошедшем 1 февраля в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай».