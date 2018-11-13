Владимир Путин в послании Федеральному собранию сосредоточился на вопросах внутренней политики. Так, он заговорил о проблеме бедности.

Как напомнил президент, в 2000 году за чертой бедности находились 40 миллионов человек, сейчас — 19 миллионов. Президент считает, что это по-прежнему «слишком много». Кроме того, как он отметил, в действительности в бедственном положении находится большее число людей, чем по официальной статистике.

Владимир Путин: «Чаще всего это многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, потому что ее нет или им не хватает квалификации».

Причин может быть много, отметил глава государства. Но бедность «придавливает человека», а государство должно оказать ему поддержку.

Владимир Путин: «Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации».

Президент отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Глава государства рассказал о соцконтрактах. По его словам, это эффективная мера, в рамках которой государство предоставляет людям индивидуальную программу поддержки, например, помощь в повышении квалификации. Человек, который берет ресурсы, берет на себя обязательства.

Владимир Путин: Для тех, кто действительно стремится изменить жизнь, может сделать это с помощью контракта.

Как заявил президент, за пять лет соцконтрактом смогут воспользоваться 9 миллионов человек. Путин поручил правительству на условиях софинансирования оказать содействие регионам, где внедряют практику соцконтрактов.

Источник: НТВ.Ru