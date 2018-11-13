Врач в парламенте

Как спасать жизнь и здоровье людей на законодательном уровне

Визитка

Азат Маратович Курбангалеев – депутат Госсобрания – Курултая РБ шестого созыва, член комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Окончил БГМУ, с 2002 года работает в клинической больнице № 1. Прошёл путь от фельдшера «скорой» до главного врача КБ № 1. Также под контролем Азата Маратовича – работа медицинского округа с населением более 700 тысяч человек. Женат, трое детей.

Из программы депутата

Обеспечение жителей качественной доступной медицинской помощью. Постепенная ликвидация очередей к врачам-специалистам. Оснащение больниц города современным высокотехнологичным оборудованием для эффективной диагностики заболеваний. Совершенствование доступной среды для маломобильных граждан. Решение вопроса нехватки медицинских кадров, привлечение молодых врачей в муниципалитеты по программе «Нужный доктор».

Приём граждан: каждую пятницу в КБ № 1 (ул.Коммунистическая, 97) с 15 часов в кабинете главного врача. Предварительная запись – по телефону 30-29-22. В каждый второй вторник месяца с 15 часов – в общественной приёмной партии «Единая Россия» (ул.Худайбердина, 91), телефон 20-94-84. Кроме того, Азат Курбангалеев есть в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», которые можно использовать для связи с депутатом.

Азат Маратович производит впечатление человека, который в любом вопросе привык разбираться основательно, даже если вопрос не имеет к его работе непосредственного отношения. На столе разложены газеты, но Курбангалеев чаще узнаёт новости через электронные СМИ. Впрочем, печатное слово уважает.

– Иногда положу газету в карман и целый день с ней хожу – надеюсь почитать, а времени нет, – словно извиняется главврач. О ценности времени он мог бы говорить часами, да некогда. Надо столько всего успеть…

Одни хлопоты руководителя такого крупного медучреждения, как КБ № 1, другого «пригвоздили» бы к кабинетной работе. Азат Маратович – действующий анестезиолог-реаниматолог, выходит на дежурства с персоналом больницы. К тому же, курирует медицину юга республики. Зачем Курбангалееву при всех его заботах ещё и региональное депутатство, выяснял корреспондент «СР».

– Чем было обосновано ваше желание попасть в Госсобрание?

– Моя программа складывалась из решений проблем городского здравоохранения. Хотелось продвигать идеи оздоровления отрасли на более высоком уровне. Система здравоохранения нуждается в модернизации. Во-первых, речь идёт о предоставлении качественной медицинской помощи. Она должна находиться в шаговой доступности, начиная от амбулаторного приёма и заканчиваяспециальными высокотехнологичными процедурами.

Во-вторых, очень беспокоит кадровый вопрос. Я уже выступил с депутатской инициативой «Нужный доктор» по привлечению молодых врачей в муниципалитеты. Это программа, аналогичная «Земскому доктору». Её суть – финансовая стимуляция в виде первого взноса на приобретение жилья. Так мы сможем заинтересовать выпускников медицинских вузов, в том числе из отдалённых регионов страны. Врач должен работать и не думать о крыше над головой.

Из-за отсутствия жилищных перспектив стерлитамакские ребята, отучившись в Уфе, не хотят возвращаться. Сегодня в БГМУ учатся 274 студента из нашего города. Но, оглядываясь на прошлые годы, я понимаю: кадровый дефицит этими ребятами восполнить не удастся. Хотя только нашей больнице для оптимальной работы

необходимо 54 врача.

Я тоже в студенческие годы размышлял, где жить – в Уфе или Стерлитамаке. Сказалось то, что у меня нигде не было собственного угла. Святые времена, когда врачам при распределении выделяли жильё, я не застал и решил, что если уж зарабатывать на квартиру, то в родном городе.

– Как вы относитесь к идее возрождения практики целевого распределения выпускников медвузов?

– Скажем так: она имеет место быть. Всегда есть соблазн не изобретать велосипед, а обратиться к опыту прошлых лет. Но сегодня в Конституции РФ чётко указано, что человек сам выбирает – кем работать и где. Целевой договор предстоит тщательно обосновать юридически. В документе должны быть взаимные обязательства, когда будущий работодатель оплачивает обучение или создаёт условия молодому специалисту. Иначе идея может превратиться в инструмент для удачного поступления хитрецов в вуз или клиническую ординатуру. Сегодня крайне сложно будет принудительно распределить специалистов.

– Жители удалённых районов города жалуются на трудности, связанные с оперативным получением медпомощи…

– К сожалению, в Первомайском посёлке и на Строймаше поликлиники не действуют. Я уверен, там надо создать врачебные амбулатории или офис врача общей практики. Неустанно об этом говорю руководству медицинских учреждений, к которым эти населённые пункты прикреплены. Вопрос частично решается.

Также в Стерлитамаке за последние десятилетия вырос «новый город» в западном направлении, где нужна поликлиника, принимающая от 500 человек в день. Её строительство приблизит медпомощь для населения, проживающего в западном районе.

– Вы баллотировались в депутаты от Шихановского избирательного округа № 27. Что больше всего беспокоит его жителей?

– Так как инфраструктура микрорайонов, входящих в округ, оставляет желать лучшего, весьма актуальна тема благоустройства. Не хватает продуктовых и хозяйственных магазинов. Люди просят отремонтировать дороги, тротуары, создать детские площадки, условия для отдыха. На территории избирательного округа часть зданий подлежит сносу, жители переезжают в другие районы.

– Какие ещё задачи вы ставите перед собой?

– Поднять имидж людей в белых халатах. Медработники всегда рискуют, особенно те, кто работает с пациентами. Больница – не магазин, не парикмахерская, здесь невозможно стопроцентно предсказать реакцию организма на медицинское вмешательство. Любая инъекция с этой точки зрения является рискованной процедурой. Иголка может попасть в нерв или сосуд, причинить страдания. Назначенное лекарство может вызвать аллергию или оказаться фальсифицированным. Даже обыкновенная диагностика иногда вызывает неожиданные последствия.

Медиков сегодня приравняли к бытовой сфере услуг. При оценке их труда применяется Закон о защите прав потребителей. Разумеется, многих врачей это оскорбляет. Потребительский экстремизм превратился в бизнес – на ошибках медиков люди пытаются заработать деньги. Причём, они не мелочатся и подают иски сразу с шестью нулями. Любой судебный процесс – это огромный стресс для врача. Сегодня мы вынуждены оформлять больничный не как медицинский, а как юридический документ, прописывая как можно больше противопоказаний. Пациенту и врачу надо восстановить доверие друг к другу.

– Вас впервые избрали в парламент республики. Как изменилась ваша жизнь с сентября 2018 года?

– Головной боли прибавилось – раньше отвечал только за работу клиники, а теперь думаю ещё о городе. Ко мне стали чаще обращаться люди со своими бедами, каждый день полон впечатлений. Выкраиваю время на изучение законодательства, чтобы предлагать свои инициативы на депутатском уровне. Я пока на начальном этапе, но ощущение постоянной ответственности не даёт покоя. Нет выходных и праздничных дней в обычном понимании. Постоянно на связи, телефон замолкает на короткий промежуток только ночью.

Фактор времени у медиков всегда был главным: где-то не успели, не сообщили, и всё – момент возможного спасения уже не вернуть. Времени, как ресурса, теперь мне не хватает больше всего. Я самокритичен по отношению к себе, своим возможностям, но знаю, что буду добиваться результатов, ради которых меня выбрали наши горожане.

Беседовал Владимир ПАРФИРОВ