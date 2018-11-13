Выпускников Башкирии подготовят к взрослой жизни с помощью проекта «Взлетай!»

С 1 сентября этого года в Башкирии стартует новый образовательный проект «Взлетай!», главная задача которого заключается в эффективной подготовке старшеклассников к реалиям взрослой жизни.

Как сообщили сегодня на проходящем в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай!», прежде чем проект заработает повсеместно, необходимо «отработать некоторые нюансы». Для этого в качестве «пилотов» Министерство образования региона отберет 10-11 школ и начнет апробацию масштабного проекта «Взлетай!» в них.

Проект «Взлетай!» включает в себя несколько модулей — целый комплекс программ разной направленности.

Среди них — образовательный комплекс «Садись за руль», который позволит получить водительские права еще в школе

Программа «Говори свободно» поможет школьникам освоить разговорный английский язык.

Модуль «Питайся правильно» направлен на то, чтобы привить школьникам культуру здорового питания. Специальное меню, диетические блюда для школьников уже разработаны и были представлены сегодня участникам форума.

Комплекс «Дружи со спортом» позволит максимально вовлечь старшеклассников в занятия различными видами спорта.

Модуль «Здоровая улыбка» предполагает создание стоматологических кабинетов во всех крупных школах республики, численность которых превышает 800 человек. Планируется, что учащиеся школ с меньшей численностью будут приезжать на прием к стоматологу по графику.

Образовательный комплекс «Говори публично» включает в себя занятия риторикой.

Занятия по модулю «Играй в шахматы» поможет детям развить умственные способности и логическое мышление.

Модуль «Танцуй» поможет освоить классические танцы, в первую очередь вальс, без которого не обходится ни один выпускной бал.

Планируется также, что проект «Взлетай!» будет включать в себя занятия по семьеведению, изучению родного края, национальных традиций и культуры, приобщение к национальным видам спорта.

Кроме того, участники форума предложили включить в образовательный проект «Взлетай!» занятия по робототехнике и IT-технологиям.

«В наших школах неплохо поставлено изучение детьми физики, химии, других предметов, но мало где обучают IT-технологиям, робототехники. Востребованность специалистов такого профиля растет с каждым годом. Это специалисты будущего. На мой взгляд, классы робототехники и IT-технологий должны быть в школах, и мы готовы им в этом помочь», — заявил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

По мнению участников образовательного форума, идеи, содержащиеся в проекте «Взлетай!», вызывают большой интерес.