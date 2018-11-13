Жители Башкирии предпенсионного возраста могут получить вычет по имущественному налогу

Жители Башкирии предпенсионного возраста, начиная с 2019 года, имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости шести соток земельного участка, а также по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту каждого вида, то есть, за одну квартиру, один жилой дом и т.д. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Ранее такое право у граждан возникало только с момента выхода на пенсию. К лицам предпенсионного возраста относятся граждане, которым до назначения пенсии осталось пять и менее лет. Для получения указанных льгот гражданам, достигшим в 2019 году предпенсионного возраста, налоговые органы рекомендуют в течение текущего года обратиться в любой налоговый орган с заявлением на предоставление льготы, указав в нем реквизиты документа, подтверждающего предпенсионный возраст гражданина.

Таким документом является справка, подтверждающая предпенсионный возраст, выданная пенсионным фондом. Оформить такую справку можно любым удобным способом: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы либо в любой офис МФЦ; направить в региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации письменный запрос (г.Уфа, ул. З.Валиди, д.55); получить сведения в электронном виде на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, используя пароль от портала Госуслуг в разделе «Личный кабинет гражданина» (вкладка «Пенсии» — Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста).

Для оперативности вынесения решения по заявлению о предоставлении налоговых льгот налоговые органы рекомендуют представлять документы, подтверждающие право на льготу, по возможности, вместе с заявлением.

Источник: http://www.bashinform.ru