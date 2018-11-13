Жители Башкирии собирают пластиковые крышки, чтобы помочь онкобольным

С миру по крышке. Дан старт проекту «Крышечки спешат на помощь». О подробностях акции сегодня рассказали в Министерстве экологии. 10 тонн крышек определенной маркировки необходимо собрать на переработку, чтобы помочь пациентам онкологического диспансера. Такая задача стоит у общественной организации «Чистая Уфа». Ведь средства от сбора крышек пойдут на приобретение инвалидной коляски.

Елена Воробьева, руководитель экологической общественной организации «Чистая Уфа»: «Стоимость этой каталки – это будет транспортировка людей, перемещение их по территории диспансера, – 150 тысяч».

Собирая маленькие пластиковые крышки, мы можем и очистить мир, и помочь тем людям, которым нужна сейчас помощь. Из крышек будут делать полезные изделия: лейки, лопаты, емкости, игрушки для детей – все, что нужно людям в быту. Многие страны мира, города России уже участвуют в подобном проекте. «Чистая Уфа» и в нашей республике привлекает людей к акции добра, подключает разные города Башкирии.

Олеся Арамилева, пресс-секретарь регионального оператора «Эко-сити»: «Мы принимаем участие в акции «Крышечки спешат на помощь». Предоставляем возможность жителям города Ишимбай принести собранные ими крышечки в два пункта приема вторсырья, которые у нас есть».

Источник: http://www.bashinform.ru