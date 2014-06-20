Без любви песня не рождается

Дуэт рассказывает о восхождении на музыкальный олимп

Их клипы занимают верхние строчки хит-парадов, из месяца в месяц их песни признаются лучшими в соседнем Татарстане, а в родной Башкирии телеканалы и радиостанции как будто и не знают об их существовании. Речь идёт о стерлитамакском дуэте – Руслане Тимерланове и Динаре Юсуповой. Чем они очаровали наших соседей? Как они смогли попасть на Татарское телевидение? Что помимо творчества связывает этих певцов? И как этот интернациональный дуэт смог решить языковую проблему? Ответы на эти и другие вопросы мы получили из первых рук.

Я «БОЛЕЮ» СЦЕНОЙ С ДЕТСТВА

– Вы с детства хотели стать певцами?

– Да, – кивнул Руслан. – Когда ребёнка в первый раз ставят на стульчик, он рассказывает стих или поёт песню, получает первые аплодисменты. И тогда всё становится ясно: либо человек «заболевает» сценой и ищет признания и аплодисментов всю жизнь, либо нет. У меня не было в жизни периодов, когда бы я не устраивал концерты. Когда был маленьким, постоянно пел, танцевал. Подруги всегда просили мою бабушку привести внука на юбилей или торжество. Меня уже тогда приглашали как артиста. Хитом в то время была песня «Сарманай». И я её с удовольствием пел.

– Когда я гостила летом в деревне, тоже выучила эту песню, – рассказывает Динара. – Моя бабушка был завклубом. Она возила меня по всем окрестным деревням с песней «Сарманай». Все в деревне знали, что я выучила только эту песню и только её пою, и стали меня называть Сарманай. Вот такие совпадения у нас с Русланом!

ТАЛАНТЫ И ТВ

– Каким образом вы сумели попасть на Татарское телевидение?

– Мы интернациональный дуэт, вот уже несколько лет работаем в Стерлитамаке и Башкирии, – рассказывает Руслан. – Мы ничего специально не делали, только снимали клипы и выставляли их в интернете. Через какое-то время нам пришло письмо с одного из татарских телеканалов с просьбой разрешить взять наш клип на ротацию. Сначала мы отнеслись к этому предложению с изрядной долей скепсиса. Там же крутят клипы татарских звёзд, которые собирают большие залы. Почти сразу наши песни поднялись на 5-6 места. Потом мы уже прочно утвердились на самой верхней строчке хит-парадов. По итогам прошлого года наша песня признана лучшей в соседнем Татарстане.

– Многие думают, что мы из Татарии, – улыбается Динара. – Когда договариваемся о концертах где-нибудь в Башкирии, у нас с недоумением спрашивают: «Вы к нам из Казани приедете?».

– Почему местное телевидение вас игнорирует?

– У меня нет этому объяснения, – разводит руками Руслан. – В Башкортостане вообще и в Стерлитамаке в частности кроме нас есть много талантливых молодых певцов. Обидно, что местные телеканалы их игнорируют, и жители Башкирии их почти не знают. На Стерлитамакском ТВ крутят клип Алсу «Зимний сон» 1999 года.

– Но вы стараетесь исправить ситуацию?

– Мы подумали, что раз наше творчество вызывает такой интерес у жителей даже другой республики, почему бы не организовать интернациональный концерт, – говорит Динара. – И 4 апреля в Городском дворце культуры стерлитамакцы и гости города смогут посмотреть нашу творческую программу.

МЫ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

– Не будем раскрывать подробности – сохраним интригу. Уверена, что ваших поклонников интересует вопрос, уж не пара ли вы?

– Нет! – отвечают молодые люди в один голос.

– Многие поклонники считают нас парой, – продолжает Руслан. – Но мы не пара и никогда ею не были. У каждого своя личная жизнь. Мы очень близки друг для друга в человеческом, творческом, но не любовном плане. Нас объединяют сцена, творчество, песни.

– Ещё репертуар подобран так, что мы поём не только о дружбе, природе, родном крае, родителях, жизни, но и о любви, – вступает в разговор Динара. – И это часто вводит в заблуждение романтически настроенную публику. Им хочется верить, что любовь, о которой мы поём в песне, не ложь. Но мы и не обманываем: мы любим, но только не друг друга. К тому же песни не рождаются, если нет любви. Творческий человек всегда пребывает в состоянии лёгкой влюблённости, хотя бы в работу.

– Динара, ваш супруг не ревнует?

– Мне повезло с мужем. Он меня во всём поддерживает. Наверное, он изначально принял наш творческий союз. Ведь зрители знают и любят нас именно как дуэт.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 марта 2019 года)

Ольга КИСЕЛЁВА