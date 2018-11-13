Будьте своей весной

Дорогие читатели!

Симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» – звуковой образ женщины: мягкой, сильной, загадочной и ошеломительной. Знакомая с детства мелодия рождает в душе сумятицу и восторг: весна врывается в нашу жизнь, люди преображаются, энергия солнца растёт.

Со свежим влажным ветром приходят новые надежды и прекрасное настроение. Женщины с удовольствием подставляют лицо ветру, кожа дышит, и жёлтый шарфик хорошо смотрится поверх тёмно-синего пальто.

Сегодня современная женщина не имеет возраста. Она, как правило, хорошо выглядит и всё успевает. Параллельные миры матери, жены, коллеги, певицы пересекаются в одном человеке и лишь временами дают о себе знать вспышками раздражения: что-то забыла. Я восхищаюсь нашими женщинами. Когда смотришь на учителей, врачей, медсестёр и всех тех, кто служит людям и не работает строго по графику, кажется, что их мир – лишь одна работа, их время остаётся только на сон, но потом встречаешь этих женщин в книжном магазине, спортзале или кинотеатре всей семьёй и думаешь: инопланетянка!

Особенно восхищают те женщины, у которых есть яркий талант музыкального исполнительства, дар художника, волшебные руки творца, чутьё кулинара. Они легко создают новую реальность, смотрят на свой дар как на естественное проявление себя и легко бегут по жизни.

Настоящая удача – общаться с блистательными рассказчицами. Такие женщины без всяких чудинок, крепко стоят на ногах, всё понимают и на робкие жалобы юных дев режут чётко: «У крестьянки могли возникнуть такие переживания? Вряд ли. Потому что ей было некогда. Значит, и переживать не стоит». А между тем весна бурлит, кровь отзывается, весенний дождик подгоняет ритм вашего сердца, а вам и дела нет, что выдуманные крестьянки так не переживали. Более того, вы счастливы так переживать. Потому что, когда вы любите и любимы, дела спорятся, время замедляется, вы становитесь похожи на инопланетянку: и на работе – удача, и в спортзал успеваете, и перекусить на лету, и выглядите при этом молодой весёлой красавицей. Вы сами становитесь своей весной.

Слава богу, существует 8 Марта: эдакий праздник-перевёртыш. Политическая основа даты постепенно забывается: женщины добились права голоса, мы не зависим от мужчин, многие из нас прекрасно образованны и достигли впечатляющих результатов в профессии. Жёсткая иерархия в семье – почти в прошлом. Ценятся отношения взаимозависимости, когда один не может без другого, и в пережитых совместно событиях оказывается больше смысла, чем во впечатлениях, испытанных в одиночестве.

В наши бешеные дни потребность в искреннем участии, внимательном взгляде и сочувствии очень сильна. Каждая из нас ценит эту возможность открыться другому человеку и быть уверенной в том, что находится в безопасности. И 8 Марта – один из тех дней в году, когда мы верим в свою силу и красоту, слышим поздравления, вдыхаем запах жёлтых мимоз и приветствуем свою весну.

Дорогие девочки! Будьте счастливы и здоровы! С праздником!

Гузель СИТДИКОВА