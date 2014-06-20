Что делать с сиротством?

Став полноценными членами общества потребления, некоторые из нас обнаружили, что фраза «Чужих детей не бывает» лично для них не совсем верна. Оказывается, чужие дети бывают. То есть, конечно, статистика обнадёживает: по данным Минпросвещения, на 1 сентября 2018 года в банке детей-сирот числилось 47,8 тысячи ребят (десять лет назад их было больше 115 тысяч). Но чем больше взрослых решают взять в свои семьи приёмных детей, тем больше регистрируется возвратов.

Александр Гезалов – российский общественный деятель, публицист, специалист по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре (г.Москва). Александр любезно согласился дать нашей газете интервью. Он рассказал о том, какие ошибки чаще всего допускают потенциальные усыновители, СМИ и даже волонтёры. И о том, что на самом деле может сделать каждый из нас.

В одном из интервью вы говорили, что люди усыновляют сирот из двух побуждений: из жалости и флагом помахать. А какими, на ваш взгляд, должны быть истинные мотивы?

– Усыновляют сегодня достаточно мало потому, что это не несёт за собой некоторых возможностей, реализуемых либо родителями, либо ребёнком (родители могут получать материальную помощь от государства, ребёнок – квартиру, а также различные пособия). Поэтому сирот чаще всего берут в приёмную семью. Мотив – это основополагающее, его рассматривают и в школах приёмных родителей, и пытаются понять психологи. На мой взгляд, глубинный мотив достаточно сложно распознать: он зачастую плавающий. Это смесь жалости, желания помочь, неясный толчок из прошлого – много мотивчиков, звучащих как оркестр. Если человек проработал в себе желание помогать ребёнку из детского дома, просчитал свои ресурсы и ресурсы семьи, получил обратную связь от специалистов, такой мотив может быть поддержан в дальнейшем. А самый распространённый мотив «Мне жалко ребёнка» часто не совпадает с истинными намерениями. Все эти мотивчики нужно осознать, внимательно рассмотреть вместе со специалистом, понять, принять, отработать. Оркестр должен слаженно заиграть, когда ребёнок окажется в семье. «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» – я бы так его назвал.

– Вы сами росли в детском доме. Пожалуйста, назовите три вещи, которые сироте очень трудно вынести в казённом учреждении, и три вещи, которые помогли вам создать большую крепкую семью.

– Во-первых, пагубен обрыв родственных связей: ребёнок теряет ориентиры, теряет значимого взрослого. Во-вторых, тягостны закапсулированность, невозможность получать качественную внешнюю информацию. В-третьих, велик риск утратить навыки, которые либо были даны в семье, либо нужны для того, чтобы состояться в жизни. Если такие утраты происходят, то создать крепкую дружную семью достаточно трудно. То есть ребёнку нужны три базиса – значимый человек, жизнь в общем пространстве и необходимые знания.

– К вопросу о взаимодействии социума с детскими домами. Вы считаете, что приезжать в детский дом с кучей подарков – вредно, это делает из детей потребителей. А приезжать с играми, мастер-классами, образовательными курсами – тоже мимо, потому что при этом нет вовлечённости в жизнь каждого ребёнка? Или для детей лучше такое взаимодействие с обществом, чем «законсервированная» жизнь?

– Если мы не формируем между приезжающим и ребёнком некой привязанности, эмпатии, то мастер-классы и тому подобные штуки – это то же самое, что делает сама система – может быть, чуть хуже, может быть, чуть лучше. Необходимо, чтобы конкретный доброволец закрепился за конкретным ребёнком и выстроил для него маршрут взаимодействия, изменений, качественных прорывов и т.д. А массовые набеги волонтёров ничего качественного не дают. Не в коня корм, потому что система работает с системой: система добровольцев работает с системой детских домов. На мой взгляд, важно выстраивать личностно ориентированную историю. Знать конкретного ребёнка и реализовывать его потребности. Это могут быть семейное устройство, навыки и компетенции.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 марта 2019 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА