Чтобы дети реже болели

В педиатрическом отделении 3-й городской больницы произошло событие, которое не оставит равнодушными родителей, чьи дети прикреплены к этому лечебному учреждению. Здесь открылось отделение медицинских осмотров. Заместитель главврача по медицинской части Эльвира Гильванова сердечно поблагодарила всех, чьими усилиями удалось реализовать этот проект. Особая благодарность – депутату Госсобрания – Курултая РБ Ринату Райманову, директору салона «Мебель-Эль» Станиславу Николаеву и горожанам Ксении Абрамовой, подарившей прекрасные рисунки, семье Санниковых, смастерившей для детей прекрасный домик для игр.

Отделение открыли А.Шайхутдинов и Р.Райманов

Заместителю главы администрации Альберту Шайхутдинову как многодетному отцу понятны заботы родителей о здоровье своих детей. Альберт Наилевич поздравил всех собравшихся с открытием столь нужного отделения. Ведь пройти медосмотр и выявить болезнь на ранней стадии – это лучше, чем долго лечиться.

Депутат Госсобрания – Курултая РБ, предприниматель Ринат Райманов – тоже многодетный отец: у него трое детей и есть внуки. Ему знакомы проблемы родителей. Ринат Фаатович выразил уверенность в том, что город по достоинству оценит новое отделение больницы, а дети будут меньше болеть.

– Мы долго работали над проектом, – рассказала заведующая педиатрическим отделением Лиана Буляккулова. – Провели мозговой штурм, обратились к спонсорам. Теперь у родителей есть возможность пройти всех специалистов сразу и получить полное медицинское заключение. Хотелось бы поблагодарить и наших штатных маляров и плотников.

Оборудование получено по профильной федеральной программе. Обследование детей будет проводиться в рамках обязательного медицинского страхования. То есть бесплатно.

На приёме у лор-врача

– Какие специалисты будут работать в отделении медосмотра?

– Ортопед, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, невролог, хирург – словом, практически все специалисты. В том числе и по УЗИ.

– Сколько детей за день может пройти через отделение?

– В среднем человек тридцать. Хотя на днях мы провели обследование школьников – 80 человек. Кстати, уже успели выявить несколько детей, которых предстоит поставить на учёт.

Экскурсия продолжилась в будущем дневном стационаре для детей. Палата на пять койко-мест будет совмещена с лечебными кабинетами. Это значит, детям, пришедшим на лечение, не нужно будет ходить по коридору из одного кабинета в другой. Правда, пока здесь идут ремонтные работы. Уже успели заменить окна и двери. Как заверила нас Эльвира Рашитовна Гильванова, в марте стационар сможет принять первых пациентов.

Фаяз ЮМАГУЗИН