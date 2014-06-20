«Чучело, прости нас!»

Как театр растит в ребёнке человека

Крохотный зал с условной сценой погружается во мрак. Внезапно из темноты возникают фигуры бегущих куда-то подростков в чёрном. Луч прожектора разрезает тьму, звучит музыка песни «Прекрасное далёко», а сидящие на чём придётся зрители кожей чувствуют с каждым мгновением нарастающие тревогу и беспокойство.

Детки в клетке

Так начинается спектакль по повести Владимира Железникова «Чучело», который режиссёр Светлана Щетинина поставила со старшей группой детского театра-студии «Шут с нами» под руководством Татьяны Неделиной.

Премьера состоялась в конце 2018 года. А уже в январе во время зимних каникул на Международном молодёжном фестивале любительских театральных коллективов в Москве наши юные земляки стали лауреатами второй степени. Фестиваль проходил в театральном институте имени Бориса Щукина, в составе жюри были педагоги знаменитой «Щуки», что многократно усиливает ценность одержанной ребятами и их наставником победы. Один из членов жюри сказал после спектакля: «За свою жизнь я видел сотни полторы «Чучел», но такого, как ваше, никогда!».

Однако ни сами ребята, ни их театральный руководитель не считают успех на фестивале главным достижением спектакля. Проблемы, которые в нём поднимаются, заставляют людей задуматься над тем, что движет миром сегодня – добро или зло.

– Выбор материала, конечно, не был для нас случайным, – говорит Светлана Исаевна Щетинина. – Школьные проблемы сегодня обсуждаются повсюду – в прессе, по телевидению, в интернете. Вместе с детьми мы попытались разобраться с тем, как складываются взаимоотношения взрослых и детей, ещё раз поведать миру о внутренней силе человека, о пробуждающемся милосердии и сострадании. Травля в школе – это самый первый слой, за которым скрывается много чего важного.

Благодаря пронзительному фильму Ролана Быкова, снятого по мотивам драматической повести Железникова, история чистой и самоотверженной девочки Лены Бессольцевой, прозванной одноклассниками «чучелом», хорошо известна нескольким поколениям россиян. Сегодняшние подростки ищут и находят в ней свой смысл. А театр им в этом помогает.

Тема предательства – одна из основных в спектакле

– Этот спектакль о нас: о том, какими мы бываем жестокими и равнодушными, о том, считает исполнительница роли Лены Злата Николаева, девочка с явными актёрскими задатками.

– Предательство и его последствия, вот чем привлекает меня эта постановка, – признаётся Екатерина Абалымова, играющая хладнокровную красавицу Шмакову.

– А ещё – круговая порука и чувство стадности, которые могут увести любого из нас очень далеко, – добавляет Хамса Хакимов. Его герой Дима Сомов сыгран Хамсой эмоционально, нервно и, по-моему, очень точно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 марта 2019 года)

Марина ВОРОНОВА