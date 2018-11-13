День открытых дверей

Налоговая служба 15 и 16 марта с 10 до 17 часов проводит региональную акцию «День открытых дверей». Речь пойдёт о возможности направления деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) через офисы РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), а также о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ на базе площадок МФЦ по адресам: пр.Октября, 71 и ул.Худайбердина, 83.