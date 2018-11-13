День открытых дверей
Налоговая служба 15 и 16 марта с 10 до 17 часов проводит региональную акцию «День открытых дверей». Речь пойдёт о возможности направления деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) через офисы РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), а также о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ на базе площадок МФЦ по адресам: пр.Октября, 71 и ул.Худайбердина, 83.
Автор: Администратор (13 Мар 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.