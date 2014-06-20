Дорога в небо

«Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца – пламенный мотор».

Слова этой песни были на слуху у всех советских людей в тридцатых годах прошлого века. Клич «Комсомол – на самолёт!», брошенный в январе 1931 года на девятом съезде комсомола, в 1936 году был услышан и в Стерлитамаке. В одном из номеров газеты «За пятилетку» сообщалось, что в августе в городе откроется аэроклуб и что в апреле следующего 1937-го будет получен первый учебный самолёт У-2. Уже в середине мая начались учебные полёты.

Занятия в аэроклубе. 1970-1980-е годы

ОТ «УЧЛЁТОВ» ДО ЛЁТЧИКОВ

К истории Стерлитамакского аэроклуба мы обращались неоднократно. На сей раз поводом стал визит в редакцию нашей читательницы Л.Г.Кулешовой. На протяжении многих лет Любовь Григорьевна старательно собирает материалы про аэроклуб. Дело в том, что её мама – студентка педучилища Валентина Михайловна Брагина – была в числе первых «учлётов», как тогда называли курсантов клуба.

Поначалу аэроклуб испытывал различные материальные трудности. «За детскими партами, изготовленными явно без учёта возраста «учеников», сидят те, кто первыми откликнулись на призыв: «Комсомол – на самолёты!», – сетовали авторы публикаций тех лет. – Нет нужды доказывать, как необходимо для курсов особое помещение… Неужели во всём Стерлитамаке из нескольких сотен крупных зданий не найдётся ни одного подходящего?».

«Мы обязаны заявить от имени товарищей, что первой в Стерлитамаке школе необходимо создать все условия, которых мы, к сожалению, ещё не имеем», – вторили им курсанты Маркелов и Макаров.

Из тех же газетных публикаций известно, что в 1936 году аэроклуб базировался в двухэтажном здании на ул.Первомайской. В то время площадь перед нынешним центральным рынком именовалась Первомайской. Здание это на ул.Мира, 3 сохранилось и поныне.

Учёба шла без отрыва от производства. С учётом этого были организованы и занятия. «Перед полётами комиссар, начальник политчасти С.И.Шершуков проводил политинформацию, – вспоминала Валентина Михайловна Брагина. – Полёты проходили рано утром, до 8 часов, чтобы курсанты успевали в учебные заведения, на производства. Летали на У-2. Командиром отряда был Горчинин, врачом – Булатов… В нашем экипаже было 12 курсантов. Мы были очень сплочённым, дружным экипажем…».

Из других публикаций и воспоминаний первых «учлётов» удалось установить, что первым начальником аэроклуба стал некто К.Е.Башин. Лётчиком-инструктором – присланный из Уфимского аэроклуба Ф.М.Кунакасов. Самолёты к полётам готовил техник с явно не пролетарской фамилией Король. Позже Башина сменит А.Гущенсков, а лётчиком-инструктором станет Калимуллин. В лётное отделение было принято 22 курсанта в основном из числа студентов и учащихся школ. Для них за счёт средств предприятий (лесхоз, дорожный участок, кожевенный завод, мелькомбинат…) были куплены три самолёта У-2.

Выпуск 1940 года. Слева направо сидят: командир М.Кремешной, лётчик-инструктор А.Харченко, лётчик-курсант В.Брагина, начальник клуба А.Гущенсков, начальник учебно-лётного отдела А.Милицкий, авиатехник Чураков. Стоят: лётчики-курсанты В.Гугучкин, В.Гладков, А.Тарасов (погиб в годы войны), Г.Толстов, Абросимов, Максютов

ОТЧЕГО «КУКУРУЗНИК» ДРОЖАЛ

Вернёмся к нашей героине. Валентина Брагина пришла в аэроклуб в октябре 1939-го. «Ещё когда я училась в Стерлитамакском педучилище, на занятия приходил начальник учебно-лётного отдела А.Милицкий, – вспоминала Валентина Михайловна. – И агитировал молодёжь учиться лётному делу. Комиссия отобрала лучших, физически здоровых ребят. После теоретических занятий с марта начались полёты».

Учёбу в аэроклубе Валентина окончила в августе 1940-го. К тому времени программа подготовки намного расширилась. Самолётный парк клуба увеличился до двадцати машин. Из Уфы прибыли высококвалифицированные специалисты. Начальником лётной части стал бывший военный лётчик Н.М.Бикмухаметов, лётчиками-инструкторами – В.А.Гусев, Н.И.Горчинин, В.Шишковец. На страницах газеты мелькают имена «наиболее настойчивых учлётов» – И.Кочетова, Р.Фанзова, В.Мускаева, Е.Паршиковой, В.Маслова, Б.Телегова, А.Колобова, М.Бокитько, В.Морева, Р.Вахитова, В.Гладилина, Е.Казаковой…

В соответствии с приказом № 105 «Об установлении системы подготовки и порядка подготовки ВВС…» от 3 марта 1941 года налёт курсантов должен был составлять не менее 30 часов. Для сравнения: будущие лётчики Люфтваффе сначала в школе кандидатов в лётчики за 6-9 месяцев получали по 100-140 часов учебного налёта. Затем в лётной части их держали в группе резерва, где под руководством инструктора с большим опытом воздушных боёв они совершенствовали навыки воздушного боя ещё около 100-200 часов. Таким образом, общий учебный налёт немецкого лётчика истребительной и бомбардировочной авиации составлял 300-400 часов. А в разведывательной авиации – до 500-600 часов. Неудивительно, что в первые годы войны преимущество немцев в воздухе было на порядок выше.

А вспомнили мы об этом для того, чтобы подчеркнуть уровень подготовки лётчиков в Стерлитамакском аэроклубе. Многие наши курсанты имели не по тридцать – по нескольку сотен часов налёта. Так, в лётной книжке нашей героини зафиксировано, что она «за время обучения в аэроклубе была одной из передовых отличников по учёбе, дисциплине и инициативе. Лётным делом очень интересуется и увлечена. Имеет здоровую инициативу. Программу усвоила хорошо». К концу учёбы у неё было более 160 часов налёта.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 марта 2019 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН