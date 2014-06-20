Дзюдо

В зале дзюдо школы олимпийского резерва прошли соревнования первенства Республики Башкортостан среди юношей и девушек до 18 лет. Более двухсот спортсменов претендовали (по результатам состязаний на татами – занявшие 1-2 места) на включение в сборную Башкортостана для участия во втором этапе спартакиады Приволжского федерального округа.

Из стерлитамакских спортсменов, воспитанников СШОР и ДЮСШ № 2, первые места в своих категориях заняли Равиль Шаяхметов (тренер Ф.Г.Мутагаров), Элина Юсупова (тренер С.Р.Нагаева), Дилара Ибрагимова (тренер Р.Ш.Нагаев), серебряные медали завоевали Давид Гигоидзе (тренер Ю.В.Зубков), Данил Ганеев (тренер И.Ш.Нагаев), Дмитрий Егоров (тренер М.А.Рябова), Дарья Коор (тренер С.Р.Нагаева).

Эти дзюдоисты примут участие в первенстве ПФО, которое пройдёт в мае в Саранске.