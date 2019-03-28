«Если хочешь жить – ты должен что-то делать»

О принципах долголетия и активности

Тимур Шамилевич Мурзагалин – врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра реабилитации при спортивной школе олимпийского резерва, член Союза реабилитологов РФ, доцент СФ БашГУ. В его распоряжении – медицинское оборудование и множество умных устройств, предназначенных для помощи самым разным людям – пережившим инсульт или инфаркт, замену суставов, операцию, травму. Сегодня мы говорим о качестве жизни и активном долголетии, а также главных принципах адаптивной физкультуры.

– Почему люди одного возраста выглядят по-разному? Один полон сил и энергии, другой еле-еле добирается до квартиры на втором этаже.

– Причина, конечно, не в чудесах косметологии и пластических операциях, а в их физической форме. Вручая в 2016 году медали призёрам чемпионата РФ по дзюдо среди ветеранов, поймал себя на мысли, что сравниваю спортсменов с былинными героями – тот же почтенный возраст и молодецкая сила духа. Посмотрите на тренеров и преподавателей спортивных школ: их биологический возраст на 10-30 лет меньше календарного!

В 2009 году был открыт механизм старения. Учёные определили участки хромосом ДНК, отвечающие за деление клетки. Эти участки получили название «теломеры». Так вот, чем длиннее теломеры, тем больше клетка будет делиться и, значит, дольше жить. Исследования показали, что теломеры могут удлиниться очень простым способом, без всяких биохимических воздействий – благодаря изменению образа жизни человека. Нам нужны физическая активность, правильная диета, контроль стресса и социальная поддержка. Наиболее экономный и доступный способ увеличения продолжительности жизни – физические упражнения. Здесь действует простое правило: «Используй это или потеряешь». То есть мы развиваем только то, что тренируем. Если каждый день мы тренируем лежание на диване, то добьёмся в этом лежании выдающихся результатов, а если тренируем ежедневные прогулки, то сумеем развить выносливость, привыкнуть к хорошему настроению, улучшить свой обмен веществ. Кстати, то, что мы ленимся и хотим тренировать безделье – это нормально. Природой запрограммирована гибель всего живого. Являясь частью природы, человек органично движется к покою, выполняя команды этой программы. Нежелание вносить изменения в свою жизнь отчасти обусловлено выполнением этой программы, то есть если ты ничего не будешь делать, то умрёшь.

– Сегодня с помощью интернета современный человек способен разобраться во многих вопросах, в том числе и медицинских. Если серьёзно, как помочь людям определиться с тем, что действительно им нужно, как правильно читать сигналы своего организма?

– Инструктор-методист по адаптивной физической культуре, эрготерапевт, кинезиолог и т.д., работающие в рамках специализированного учреждения, подобного нашему центру, опираются на изучение истории пациента (с медицинской, психологической и физической точек зрения). Потом вырабатывается комплекс мер по восстановлению и реабилитации.

Скажем, к нам приходит человек, который перенёс операцию на сердце. Он, конечно, понимает, что ему нужно двигаться, но не понимает, как интенсивно: то есть ему можно в магазин не спеша сходить или уже можно двор подмести. Мы тестируем пациента с помощью беговой дорожки под контролем ЭКГ и компьютерной программы. Стресс-тест выявляет предельный пульс и пульсовые коридоры пациента. Затем, опираясь на данные компьютера, я могу уже определить метаболический эквивалент – например, что пациенту уже можно ходить пешком на пятый этаж, колоть дрова, или, наоборот, допустимы только лишь неспешные прогулки и то, только до того момента, пока пульс не достигнет определённой отметки. К сожалению, в наших классических больницах пока ещё плохо налажен реабилитационный процесс. Сделают человеку операцию – поменяют сустав или удалят сосуд в головном мозге, – немножко расскажут о реабилитации и отпускают. Между тем, в западных больницах не возьмутся за операцию без обязательной долговременной реабилитации пациента. После наших тестов, рекомендаций и прописанных индивидуальных программ спортсмены, которым после травм путь в спорт был заказан, возвращались к тренировкам.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Гузель СИТДИКОВА