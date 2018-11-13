Гиревой спорт

В Стерлитамаке прошёл чемпионат Республики Башкортостан по гиревому спорту.

Ребята непринуждённо «работали» с пудовыми, двухпудовыми гирями, чуть ли не жонглируя тяжёлыми железными снарядами, вызывая восхищение и зависть у зрителей и болельщиков.

Борьба шла за чемпионские звания, медали, путёвки на чемпионат Приволжского федерального округа и юниорское первенство России. Сборная Стерлитамака в составе мастеров спорта Сергея Трофимова и Михаила Николаева, кандидатов в мастера спорта, студентов физкультурного колледжа Тимура Усманова и Азата Рамеева (все они тренируются в спортклубе «Культурист» у Радика Магдановича Ахунова) выступила достойно, однако первое место уступила команде Бирска.

Олег ПЕРШИН