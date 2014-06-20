Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Очередь в офисе ЭСКБ (ул.Карла Маркса, 124).
Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Людей так много, что операторы не справляются.
Подробности читайте в одном из ближайших номеров “СР”.
Автор: Администратор (21 Мар 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.