Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Очередь в офисе ЭСКБ (ул.Карла Маркса, 124).

Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Людей так много, что операторы не справляются.
Подробности читайте в одном из ближайших номеров “СР”.


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Автор: (21 Мар 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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