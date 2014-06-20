Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Очередь в офисе ЭСКБ (ул.Карла Маркса, 124).

Горожане пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Людей так много, что операторы не справляются.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров “СР”.