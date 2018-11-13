Госстрой Башкирии: Появления обманутых дольщиков у «Первого Треста» не предвидится

Появление обманутых дольщиков ГК «Первый Трест» не предвидится, объекты застройщика будут доведены до конца. Об этом доложил на оперативном совещании в правительстве руководитель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин. Вопрос возник в связи с тем, что застройщик кредитовался в Роскомснаббанке, лишенном лицензии 7 марта.

«Первый Трест» в данный момент строит в Уфе четыре жилых комплекса: «Биосфера», «Успенский», «Уфимский кремль», «Искра», общим объемом жилья 166 тыс. кв. м, на общую сумму вложений 11 млрд рублей. По данным компании, сейчас остаются нереализованными квартиры на сумму 5 млрд руб., в то же время на завершение строительства нужны 2,8 млрд рублей.

Взаимодействие банка и застройщика происходило на обычных коммерческих основаниях, считают в компании. «Первый Трест» кредитовался также в Сбербанке. «Поэтому угроз для приостановки деятельности компании и появления обманутых дольщиков не предвидится. На основе полученных данных можно предполагать, что препятствий для нормального завершения объектов нет, при условии планомерной реализации помещений и отсутствии негативного фона среди риэлторов», — отметил глава Госстроя РБ.

«Очень важно разделить тему строительства и тему вкладов граждан, чтобы не возникало откровенно паникерских настроений. Компании надо дать возможность спокойно достроить объекты. Прошу Госкомитет по строительству держать вопрос на постоянном контроле и каждый понедельник докладывать мне о ходе строительства и ходе продаж», — распорядился врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Источник: http://www.bashinform.ru/

Фото: ИА «Башинформ»