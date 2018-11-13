Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей).

ГДЕ ПРИНИМАЮТ БАТАРЕЙКИ?

Владимир Исаев: «Скажите, где в Стерлитамаке можно сдать отработанные батарейки?».

Любовь Собачкина, главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи: «Отработанные батарейки принимают по адресу: ул.Элеваторная, 49, офис 22, организация «Ртутная безопасность». В будни с 8.30 до 17.30 (обед 13 до 14 часов)».

НАКАЗАЛИ ИЛИ НЕТ?

Оксана Ломоносова: «Где можно узнать, оштрафовали человека или нет? Мы с соседями обращались с жалобой. Теперь хотим узнать: наказали человека, или обращаться бесполезно?».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «Вы можете позвонить ответственному секретарю административной комиссии Марине Геннадьевне Кутняковой – 24-08-24».

ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Гузель Рамазанова: «Интересно, а мэр заметил, какие заборы на территории лицея № 134? Летними ночами здесь собираются компании и распивают алкоголь. Раньше хоть опорный пункт милиции там был. А сейчас даже сторож не гоняет. Видимо, боится».

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака: «По информации администрации филиала Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, по периметру учебного заведения с улицы установлены видеонаблюдение, а также кнопка технического вызова, укреплено ограждение вокруг колледжа и установлены ворота и калитки. Круглосуточную охрану зданий и территории колледжа осуществляют сотрудники ООО «Волкодав». С 1 ноября 2018 года заключён договор на экстренный вызов нарядов подразделения вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности. Думаю, перечисленные мероприятия позволят обеспечить общественный порядок и безопасность».