Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ

Ольга Беляева: «Такое ощущение, что мы никому не нужны. Дороги в районе ВТС во дворах и тротуары разбитые! Вечно плаваем».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «Вы ошибаетесь, полагая, что районом ВТС муниципалитет не занимается. В прошлом году на ВТС в рамках программы «Башкирские дворики» было благоустроено восемь дворов: при домах №№ 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26 по улице Суханова и при доме № 21 по улице Полевой. На этот год в рамках муниципальной программы по благоустройству в план работ включён ремонт тротуаров по улице Гоголя – от улицы 23 Мая до кольца Ольховки. Работы будут выполнены в третьем квартале. Также в этом году на территории микрорайона в рамках проекта «Реальные дела» запланирована установка детской игровой площадки с резиновым покрытием и малыми архитектурными формами, которая будет расположена между домами № 96 по улице Гоголя и № 19 по улице Полевой».

НУЖЕН ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

Артём Ризун: «Уважаемые работники администрации! Вы реализуете программу «Башкирские дворики». Где? Посмотрите, какая детская площадка у дома по улице Щербакова, 2! Её просто нет. Хотя детей и молодых семей здесь много живёт. В ЖКО говорят: у вашего дома денег нет. А где они? Неужели нельзя сделать детям маленький городок?».

Елена Калюжная: «Сегодня в городе действуют две программы по благоустройству дворов: «Башкирские дворики» и программа поддержки местных инициатив. Обе программы позволяют установить детские игровые площадки. И обе программы в первую очередь основаны на инициативе самих горожан. Чтобы принять участие в программах, жителям конкретного дома или двора следует провести общее собрание собственников, принять решение, собрать необходимые документы. Также обе эти программы предполагают софинансирование жителей в размере порядка 5 процентов от общей суммы средств, требуемых на благоустройство, которое сами жители задумали. На 2019 год заявки на обе программы уже поданы. Вы можете сделать это на 2020 год. По программе поддержки местных инициатив вам следует обратиться в кабинет № 422 администрации города (пр.Октября, 32) и по телефону 24-16-06 (Лена Рафиковна Галимова). По программе «Башкирские дворики» – в отдел ЖКХ (ул.Худайбердина, 78, 3-й этаж). Телефон 21-26-68 (Гюзель Риматовна Рамазанова)».