Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О ПАНДУСАХ И ПЕРИЛАХ

Ольга Фёдорова: «Во Дворце пионеров нет не только пандуса, но и просто перил на лестнице! Даже если она очищена, всё равно скользит, спускаемся с внучкой, держимся за стену».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «По информации директора Дворца пионеров и школьников имени А.П.Гайдара Зульфии Баяновой, в марте текущего года главный вход в учреждение будет оборудован противоскользящими ковриками и перилами. Также со стороны спортивной школы олимпийского резерва для маломобильных категорий граждан есть специальный вход во Дворец пионеров, оборудованный пандусом и кнопкой вызова».