Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

О ПРОБЛЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ И СТОЯНКАХ

Игорь Семёнов: «Неплохо было бы кроме проблесковых маячков на проблемных пешеходных переходах организовать и стоянки для машин родителей, приезжающих за детьми. По ул.Дружбы не проедешь, особенно в час пик. Так ещё ставят возле гимназии машины. И не видно пешеходов, и проезжаешь по встречке».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «Вопрос по организации парковки возле гимназии № 2 неоднократно рассматривался на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. К сожалению, организовать полноценную парковку возле школы невозможно: не позволяет территория. Поэтому было принято решение установить знак «Остановка запрещена» и информационную табличку «Работает эвакуатор». Начальник отдела промышленности, транспорта и связи Ильдар Усманов сообщил, что буквально на прошлой неделе решение комиссии было реализовано, также по решению комиссии были установлены аналогичные знаки и на ул.Мира, в районе лицея № 3».