Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей)

БЛАГОУСТРОЯТ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ

Елена Мельникова: «Выделена большая сумма на благоустройство нашего города, в том числе и на освещение. Прошу обратить внимание на отсутствие освещения на набережной реки Стерли (от родника «Самовар» до Дома быта). Очень страшно идти на остановку и школьникам, и взрослым. Надеюсь, услышите нашу большую просьбу, живём в этом районе более 30 лет и без освещения».

Загир Алсынбаев, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Стерлитамака: «На территории вдоль Стерли от «Самовара» до Дома быта освещение смонтируют в этом году в рамках программы по благоустройству «Городская среда».

Пешеходную зону вдоль Стерли благоустроят от ул.Худайбердина до ул.Садовой. Участок разобьют на несколько функциональных зон.

По плану прогулочная зона включит в себя дорожки, площадки с установкой скамеек, урн, вазонов. Спортивная зона предполагает площадку с размещением спортивного оборудования для детей, взрослых. Для любителей велосипедных прогулок запланирована велодорожка с велопарковками. Детская зона представлена в виде оригинального игрового комплекса. Для любителей тихого отдыха предусмотрен каскад.

Предполагаются установка парковых светильников, а также модернизация существующего родника «Самовар».

На всём протяжении набережной предполагаются использование нескольких типов покрытий дорожек и площадок, а также декоративное комплексное озеленение хвойными, лиственными деревьями, газонами и цветниками».