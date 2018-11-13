Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей)

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПЛАТНЫЕ?

Мария Михайлова: «В школах начались собрания и сборы денег на рабочие тетради. Почему нарушается закон о бесплатном образовании?».

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака: «Законодательством гарантировано бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, которые возвращаются по завершении учебного года в школьную библиотеку. Рабочая тетрадь не является учебником, это индивидуальное средство обучения, которое не является обязательным.

За счёт бюджета руководители образовательных учреждений имеют право купить те учебники и учебные пособия, которые входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Это утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 373 с изменениями и дополнениями от 2015, 2016, 2017 годов. Рабочих тетрадей в данном перечне учебно-методического комплекта нет.

Решение о приобретении и использовании рабочих тетрадей решается на классных родительских собраниях с учётом мнения каждого родителя на добровольной основе».