Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей)

СКАМЕЙКА УСТАНОВЛЕНА

Светлана Соколова: «К сожалению, нельзя поздравить пассажиров, ждущих транспорт на остановке «Нефтебаза», хотя бы с одной лавочкой».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «Скамейка на остановке «Нефтебаза» установлена».

МАЯЧКИ НА ПЕРЕХОДАХ

Ильдус Шагимарданов: «В Стерлитамаке модернизируют восемь пешеходных переходов вблизи школ и детсадов. Почему до сих пор не работают проблесковые маячки на этих переходах?».

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака: «Данные пешеходные переходы были оборудованы в 2015 году за счёт средств федерального бюджета, и до августа 2018 года установленное оборудование находилось на балансе Российской Федерации. В мероприятия по обустройству пешеходных переходов их подключение не входило. А так как оборудование принадлежало Российской Федерации, то мы не могли произвести его подключение из средств местного бюджета, потому что это было бы расценено как нецелевое использование денежных средств. Возможность и сроки подключения оборудования станут известны после технического аудита указанных средств организации дорожного движения».

ТЕЧЁТ КРЫША. ПОМОГИТЕ!

Юля Гильмиева: «В пятом подъезде по ул.Коммунистической, 2 протекает крыша. На лестничной площадке образуется лужа, вода из которой потом оказывается в квартире».

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака: «Снег с вашей крыши убран. Весной проведут её обследование и установят место протечки. Сейчас из-за погодных условий установить точную причину невозможно. Административная комиссия города, которая обследовала дом, составила протокол в отношении вашей управляющей

компании о ненадлежащем содержании общего имущества, в частности, по некачественной очистке крыши от снега и наледи».