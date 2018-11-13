ГТО сдаём всей семьёй

Центр тестирования СШОР провёл первый муниципальный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Стерлитамака.

На торжественном открытии соревнований всех участников приветствовал директор спортивной школы олимпийского резерва, депутат Совета городского округа Владимир Петров – золотой значкист ГТО. Затем команды приступили к сдаче нормативов: челночный бег, прыжки в длину с места, отжимания, стрельба из электронного оружия и рывок гири.

Итоги были подведены в личном первенстве и по сумме очков, набранных командами. Среди мам первое место заняла Ирина Таныгина, среди пап лучший результат показал Рустам Ахунов, среди девочек победителем стала Полина Таныгина, среди мальчиков – Эдгар Шерстобитов, в категории «дедушки» лучшим был Виталий Геннадьевич Алексеев.

В командном первенстве победителем стала семья Таныгиных (школа № 32), второе место – у семьи Шерстобитовых (отделение греко-римской борьбы МАУ «СШОР») и третье – у семьи Макаровых (школа № 32).

Победители муниципального этапа примут участие в региональном этапе фестиваля в апреле в Уфе.

Олег ПЕРШИН