Инвестиционный час

Как поддержать предпринимателей?

В администрации города прошёл первый инвестиционный час с участием представителей Правительства РБ, администрации ГО, предпринимательского сообщества и кредитных организаций Стерлитамака.

Глава администрации города Владимир Куликов поприветствовал участников совещания, рассказал об инвестиционной привлекательности города и о том, какие предпринимаются меры по поддержке бизнеса.

– Стерлитамак – крупный промышленный центр, город большой химии и нефтехимии. На его территории реализуется 23 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 19,85 млрд рублей. Сегодня мы специально пригласили различные службы и предпринимателей, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе инвестчаса мы рассмотрим, какие меры государственной поддержки могут быть оказаны бизнес-сообществу, – подчеркнул Владимир Иванович.

С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ – руководителя аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов. Он рассказал, что вопрос привлечения инвестиций в республику всегда остаётся актуальным. Для этого создаётся разветвлённая система поддержки бизнеса, предоставляются налоговые льготы, субсидирование на приобретение техники и оборудования, инвестиционная поддержка. Он также отметил, что по Стерлитамаку отмечается хорошая динамика инвестиций.

Участники совещания рассмотрели несколько проектов и решили помочь в их реализации. Один из них – по утилизации изношенных автомобильных шин с дальнейшим производством резинового покрытия для спортивных и детских игровых площадок. По словам руководителя проекта, в республике всего две подобные организации.

Другой инвестиционный проект – интерактивное обучение и развитие детей, их ранняя профессиональная подготовка и профориентация. В своей деятельности авторы проекта планируют задействовать предприятия и организации города.

Заместитель главы администрации города Рустам Рахмангулов рассказал о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

– Всего за время действия муниципальной программы, начиная с 2010 года, на её реализацию выделено 89,3 млн рублей. Финансовая поддержка оказана 150 субъектам малого и среднего предпринимательства по двум видам поддержки: предоставление субсидии на начальной стадии становления бизнеса; субсидирование части понесённых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей, – отметил Рустам Рахмангулов.

Ознакомиться с программой можно на официальном сайте администрации города (www.sterlitamakadm.ru) в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

Предприниматели могут получить консультацию и представить инвестиционные проекты в администрацию города (пр.Октября, 32, кабинет № 123) заместителю главы администрации города по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка Рустаму Рахмангулову или через его личный аккаунт в социальной сети (instagram.com/rakhmangulovrk).

Индира КАМАЛОВА