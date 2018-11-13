Итоги рейтингового голосования

В администрации города прошло заседание общественной комиссии по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», на котором подведены итоги рейтингового голосования. Вёл заседание заместитель главы администрации города Андрей Ермолаев.

Напомним, что 26 февраля на 21 участке прошло рейтинговое голосование. Горожане могли выбрать общественные территории, которые начнут благоустраивать уже в ближайшее время. В бюллетене были представлены пять проектов, в своё время набравших наибольшее количество предложений.

Всего в голосовании приняли участие 12905 человек в возрасте от 14 лет, 60 бюллетеней были признаны недействительными. Наибольшее количество голосов горожане отдали за благоустройство парка перед Городским дворцом культуры «Сода» (3427 голосов). На втором месте оказалась набережная реки Стерли от моста по ул.Худайбердина до ул.Садовой (3348 голосов), сквер у обелиска «5 верста» (в районе пр.Ленина, недалеко от ТЦ «Метро») набрал 2384 голоса, сквер за кинокомплексом «Салават» – 2322 голоса и сквер перед железнодорожным вокзалом – 1364 голоса.

По словам Андрея Ермолаева, в этом году будут реализованы 2 проекта, набравшие наибольшее количество голосов, – парк перед Городским дворцом культуры «Сода» и набережная реки Стерли от моста по ул.Худайбердина до ул.Садовой. Проекты будут направлены на госэкспертизу, и в случае экономии денежных средств в этом году, возможно, будет благоустроен сквер у обелиска «5 верста».

Прозвучало предложение проводить как можно больше городских мероприятий, выставок, концертов на благоустроенных площадках.

С проектами общественных территорий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Стерлитамака http://www.sterlitamakadm.ru/city/photogallery/155/.