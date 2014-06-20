Из булыжника – в асфальт

Мы продолжаем полюбившийся читателям «сериал»-путешествие в прошлое по старым фотографиям. Цикл публикаций под рубрикой «История от Сергея Трибунского» вызвал всплеск откликов. Люди самых разных профессий приносят в редакцию, высылают по интернету старые фотографии из семейных альбомов. Их уникальность – в непредсказуемости. Порой даже снимки не столь далёкого прошлого могут напомнить давно забытые факты из истории города.

На одном из снимков, присланных медсестрой клинической больницы № 1 А.А.Казаковой (на фото), запечатлена группа людей, шествующих в колоннах первомайской демонстрации. Подпись на обороте гласит: «1 мая 1959 года». То, что в те годы праздничные шествия шли по старому городу, – общеизвестно. Напомним: они перекочевали на проспект Ленина (в то время улица 40 лет ВЛКСМ) лишь с 1 мая 1964 года. Внимание привлекло булыжное покрытие улицы. С помощью друга редакции Сергея Лукасевича удалось установить, что это улица Б.Хмельницкого.

Двухэтажный кирпичный дом на заднем фоне слева – это не что иное, как здание РОВД Стерлитамакского района по ул.Б.Хмельницкого, 40, доставшееся в наследство от купцов Дезорцевых. Вплоть до семидесятых годов прошлого века в нём располагался военкомат.

Мемориальная доска на здании увековечила память прославленного маршала бронетанковых войск П.С.Рыбалко, который в октябре 1919 года прибыл в столицу Малой Башкирии, в политотдел Башвоенкомата, как представитель Башкирской республики при штабе Туркестанского фронта. Здесь же работал и первый военком республики Муса Муртазин, репрессированный в 1938-м. Легендарный герой гражданской войны был награждён тремя орденами Боевого Красного Знамени. Таких, как он, в то время на всю страну был 21 человек.

Вернёмся к городу. Основные улицы старого Стерлитамака оделись в булыжник в первые послевоенные годы. По рассказам старожилов, мощением занимались немецкие военнопленные. Тут следует оговориться, что с «военнопленными» могла возникнуть путаница.

Во-первых, мощением улиц занимались не только пленные, но и коммунальные службы города. В подтверждение чего приводим уже публиковавшийся несколько лет назад снимок 1947 года из архива редакции (на фото), на котором запечатлена бригада горкомхоза, мостящая улицу Сталина (Мира).

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 марта 2019 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН