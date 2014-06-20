В русском драматическом театре премьера – спектакль «Доходное место»

Герои Островского в современных костюмах

Нежная маменька и послушные дочки

В русском драматическом театре премьера – спектакль «Доходное место» А.Н.Островского, где орудуют чиновники-взяточники. Те, кому посчастливилось познакомиться с творчеством иркутского режиссёра Андрея Шляпина (он поставил в нашем театре «Ганди молчал по субботам»), готовятся к сюрпризам.

Первый сюрприз – декорации (художник-постановщик из Москвы Юлианна Лайкова)! На сцене, на самом верху, почти в натуральную величину – птица-тройка. А в бричке… поверженный бюст – то ли Николая II, то ли В.И.Ленина. Намёк понятен: несётся тройка по кругу! Меняются внешний вид городов («дома-то новы, а привычки стары»), покрой одежды, разговорная речь и т.п., но нравы, обычаи, предрассудки остаются прежними.

В круге первом – контора. Туда-сюда снуют деловые девицы. Красотки, постриженные, ухоженные, с раскрашенными ноготками, в облегающих коротких юбочках по моде XXI века. Под стать им молодые люди – гордые, важные, полные презрения ко всем, кто не имеет счастья служить в их замечательном учреждении.

Вдруг конторская публика обеспокоилась, подтянулась, состроила серьёзные мины. Что случилось? Начальник пришёл! Аким Акимыч Юсов (Ильдар Сахапов) – взгляд, походка, осанка – ни дать ни взять Юлий Цезарь! У Островского – старый, убелённый сединами чиновник Юсов, убеждённый взяточник – представитель поколения отцов. В спектакле Шляпина Юсов молод, красив, полон сил. Это безукоризненное лицо идеолога красивой жизни. Образец для Юсова – его шеф Аристарх Владимирович Вышневский (Сергей Сапунов). В классическом варианте Вышневский – сто раз выстиранный пожилой мужчина, не утративший, однако, инстинктов молодого сатира. Герой Сергея Сапунова – мужчина хоть куда, в самом расцвете сил. Образованностью, культурой, интеллигентностью не блещет, зато костюмчик на нём сидит, как влитой. Но этого мало для завоевания утончённой, красивой, умной жены (Елизавета Тодорова), которую он в своё время купил у родственников неопытной доверчивой девушки. На втором этапе купли-продажи Аристарх Владимирович пытается платить за любовь Анны Павловны нарядами, бриллиантами, дачами. Но терпит фиаско. Любовь не измеряется рыночной стоимостью. Ничего не поделаешь: богатые тоже плачут!

А тут ещё племянничек. Василий Николаевич Жадов (Артемий Зайцев) – амбициозный молодой человек с университетским образованием. Это сугубо книжный юноша. Его общественные воззрения, идеи и взгляды сформированы чтением классической литературы. Пылкий проповедник пытается просвещать коллег – нести чиновникам ра-

зумное, доброе, вечное. Однако номенклатурные массы озадачены карьерой, наживой, полезными связями, а всё остальное считают бесполезным и вредным: «Какая польза от учения, когда в человеке страха, трепету-с нет перед начальством».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 марта 2019 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА