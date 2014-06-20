Как одна семья победила геймдизайнеров

В городе придумали полезную игру

«И на Марсе будут яблони цвести» – уверяло нас время энтузиастов-романтиков. Будут, несомненно. Но хорошо бы начать с Земли. Кстати, те, кто хоть раз играл в «Экополию», с нетерпением ждут тёплого мая, чтобы посадить в городе деревья и ухаживать за ними. Как создателям игры удаётся достичь такого эффекта?

«Бросай кубики! Твой ход»

«Экополия» – это не про компьютер. Это про весёлые фишки из пластиковых крышечек, музыкальные паузы с песнями о деревьях и цветах и про полезную информацию. Авторская настольная игра позаимствовала у всемирно известной «Монополии» тип игрового поля и тоже наделила игроков стартовым капиталом. На этом сходства заканчиваются. Цель «Экополии» – не банкротить соперников, а всем вместе сажать символические деревья, поэтому игровая валюта называется «семечки», а игроки быстро становятся друзьями.

– Я в лимонарии был. Хотите, фотки покажу? А про лимон у меня целая презентация есть, кому надо? – вихрастый третьеклассник Артём пришёл в офис городских волонтёров, чтобы пройти экологический квест во второй раз. Впервые играл в библиотечном креатив-центре – понравилось.

Мальчишки подхватывают разговор и спорят о том, какие яблони лучше сажать у бабушки в саду, а какие сорта выживут на городском газоне.

– Наша семья любит настольные игры, – рассказывает об идее создания «Экополии» Наталья Никулина. – Согласитесь, этот старый добрый вид досуга сейчас особенно актуален: он отвлекает детей от гаджетов, не портит зрение и учит общаться.

Наталья по образованию финансист, её дочь Катя учится нефтегазовому делу в УГНТУ, а сын Андрей – третьеклассник. Катя и Андрей Шитиковы придумали «Экополию» вместе, а родители помогли идеям воплотиться в картоне и пластике. Снабдили игровое поле подложкой из линолеума, распечатали в типографии цветной комплект игры, снабжённый пухлыми стопками карточек с заданиями и декоративными деревцами. На изготовление игры потратили три недели и 1200 рублей.

Кстати, «Экополия» – уже вторая игра брата и сестры Шитиковых. Первая, «Футбополия», появилась в прошлом году после того, как семья побывала в Москве на чемпионате мира по футболу. Помогали делать игру друзья Андрея по футбольной секции Дамир Загидуллин и Дима Павельчик.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 марта 2019 года)

P.S. Если вы тоже хотите отвлечь детей от гаджетов и заботитесь об экологическом воспитании ребят, добро пожаловать в клуб любителей «Экополии»! Играем в офисе волонтёров (пр.Ленина, 34 «в»). Хотите помочь продвижению игры? Звоните Алие Сагитовой по телефону 8-917-77-77-269.

Екатерина ЯКОВЛЕВА