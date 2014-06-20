Как определить тип участка?

В связи с вступлением в силу Федерального закона о садоводстве и огородничестве у многих жителей региона возникают вопросы.

На самые актуальные из них ответил заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётных действий Кадастровой палаты по Республике Башкортостан Рашит Якупов.

– Как теперь будут классифицироваться старые дома на дачах?

– В новом федеральном законе, регулирующем вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества, данный вопрос решается, исходя из назначения соответствующей постройки. В частности, установлено, что расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года с назначением «нежилое», сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами. В свою очередь, расположенные на садовых земельных участках здания, которые до 1 января 2019 года были поставлены на государственный кадастровый учёт с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми домами.

– Как сам дачник может определить, к какому типу относится его дом?

– В законе даётся чёткое разграничение вариантов возможного использования построек, исходя из этого, дачник самостоятельно может определить, к какому типу относится его дом.

Садовый дом – это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Жилой дом – индивидуально-определённое здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Хозяйственные постройки – сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.

При этом садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством РФ. Хозяйственные же постройки не могут менять своего назначения.

В том случае, если информация об объекте недвижимости отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, то определить назначение данного строения, подлежащего кадастровому учёту, должен кадастровый инженер.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Пресс-служба Кадастровой палаты