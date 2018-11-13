Как стерлитамакцы отпраздновали Масленицу

Ни обещанное штормовое предупреждение, ни отсутствие солнца не помешали горожанам и гостям Стерлитамака отпраздновать Масленицу.

Весна-красна

Всю неделю в городе работали несколько площадок. Но главные гулянья по традиции прошли в парке им.Гагарина. Отдел культуры администрации города, ГДК, сеть развлекательных центров «Галактика» приготовили насыщенную программу. Малыши и взрослые вместе со скоморохами и ряжеными с удовольствием водили хороводы, отвечали на каверзные вопросы ведущих о Масленице, рассказывали стихи и пели песни. Любителей активного отдыха тоже не забыли. Организаторы приготовили для них шуточные эстафеты: бег «матрёшек», бои «сумоистов», бег в мешках, перетягивание «сосисок». Горожан учили пилить дрова и собирать дровницу. И, конечно, угощали всех вкусными блинами. Ценители этого лакомства участвовали в конкурсе на скоростное поедание. Самый быстрый сумел съесть за минуту 7 блинов. Но самым интересным оказался конкурс на фигурное выедание дырочек. Победительница среди бабушек сумела превратить свой блин в ажурную снежинку.

Блинная Масленица

Был и традиционный конкурс блинов и пирогов с оригинальными начинками, который судили профессиональные повара. Наравне с опытными мастерицами в нём участвовали и совсем юные хозяюшки. Никто не остался без призов. Гран-при выиграла Раиля Сагадеева с вкуснейшим и блинным тортом.

Чучело сжигают – весну встречают

Городские творческие коллективы подготовили праздничную концертную программу с участием трёх Маслёнок (вместо одной Масленицы), Зимушки-Зимы и её младшей сестры Весны. Традиционно сожгли чучело Зимы.

К.СЕВОСТЬЯНОВ