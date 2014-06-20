Как жителям Башкирии добиться ремонта в своём подъезде

По поручению руководителя региона Р. Хабирова в республике выделят по миллиарду рублей в год на ремонт подъездов в многоквартирных домах. На эти деньги в ближайшие шесть лет отремонтируют 26 тысяч подъездов, в том числе около четырех тысяч в этом году. Что это за программа и как принять в ней участие?

Шаг 1. Заявка и собрание

Принять участие в программе могут все многоэтажные дома, нуждающиеся в ремонте.

В первую очередь, нужно провести собрание собственников, пригласить на него представителя администрации и управляющей компании. Важный момент — общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники более чем 2/3 жилой площади. Если в доме 1000 квадратных метров, на собрании должны быть владельцы как минимум 667 кв. метров. Поэтому важен каждый человек!

На собрании люди должны определиться, какие виды работ они выбирают, в какой цвет будут красить стены, будут ли заказывать дополнительные виды работ, а также определиться с доверенным лицом из числа жителей, которое будет контролировать ход работ и подписывать акты выполненных работ.

Бланки протоколов собрания возьмите в своей управляющей компании.

Протокол нужно передать в местную администрацию. Там будет работать комиссия, которая будет рассматривать каждую заявку и решать, нуждается ли подъезд в ремонте и на какой год его лучше записать. Критериев два — техническое состояние дома и последняя дата ремонта. По нормативам, ремонтировать подъезд нужно минимум раз в пять лет.

Заказчик работ — «Регоператор по капремонту» — должен будет еще синхронизировать программу с плановым капитальным ремонтом. Чтобы не получилось так, что сегодня в подъезде сделают красиво, а завтра придут менять проводку и трубы.

На этот год участников уже определили — посмотреть списки можно на сайтах своих городов и районов в разделе «ЖКХ». Пока в программу попали только двух-, пяти- и девятиэтажные дома. Дома другой этажности включат в план ремонта на 2020-й и последующие годы. Предварительные списки на 2020 год сформируют летом этого года. В них в первую очередь попадут дома, где уже провели собрание и состояние подъездов которых говорит само за себя, но не попавшие в план ремонта на этот год. Так что если хотите отремонтировать свой подъезд на следующий год, у вас еще есть время.

Шаг 2. Деньги

Это будет очень короткая главка. Участие полностью бесплатное: все расходы берет на себя бюджет. На общем собрании жильцы могут попросить сделать дополнительные виды работ. К примеру, закрыть мусоропровод. Управляющая компания может вам рассчитать стоимость и выставит счет. Как собирать деньги, решать вам. Можете собрать самостоятельно или договориться с управляющей компанией, и она включит эти расходы в счета-извещения.

Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 марта 2019 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».