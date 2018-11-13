Крымская весна

Под таким названием 16 марта в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина состоится спортивный фестиваль, посвящённый 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В рамках фестиваля в 10-30 начнутся соревнования по гиревому спорту, армспорту и жиму лёжа. К соревнованиям допускаются учащиеся вузов и ссузов, прошедшие специальную подготовку и допущенные врачом по состоянию здоровья. Заявки на участие, заверенные подписью и печатью руководителя учреждения и врачом, подаются в день проведения соревнований.

С более подробной информацией о соревновании можно ознакомиться в положении .

Также в 13 часов начнётся праздничный концерт, посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В праздничной программе примут участие творческие коллективы Городского дворца культуры и Детских музыкальных школ города.

По информации Комитета по физической культуре и спорту

и отдела культуры