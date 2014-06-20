Можно получить пожарный извещатель бесплатно



Семьи, в которых с января 2018 года родился ребёнок, имеют право на получение бесплатного пожарного извещателя. Об этом говорится в Постановлении Правительства РБ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан».

Для получения бесплатного пожарного извещателя следует обратиться в сектор гражданской защиты администрации города (пр.Октября, 32, каб.5) или в аварийно-спасательную службу города (ул.Пушкина, 63). При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Дополнительную информацию можно получить в единой дежурно-диспетчерской службе по тел.: 20-00-45.

По информации сектора гражданской защиты администрации ГО г.Стерлитамак