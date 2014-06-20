Нет ямам на дорогах

Ещё в октябре врио Главы республики Радий Хабиров поручил Госкомтрансу разработать мобильное приложение по ямочному ремонту. Радий Фаритович протестировал демоверсию этого приложения и остался недоволен.

– Посмотрел в уфимской мэрии мобильное приложение, – написал на своих страничках в социальных сетях Радий Хабиров. – Работает оно, надо признать, плохо. Интерфейс сложный. Через него прошло 3600 ям, а в ряде других регионов эти цифры на порядок больше. Пока наши айтишники дорабатывают приложение, придётся над ним поработать мне.

Врио Главы республики поручил запустить приложение к 1 апреля и предложил своё решение проблемы:

– Водители, оставляющие колёса в колдобинах, ругают нас абсолютно по делу. Давайте проведём эксперимент. Шлите фотографии ям мне на ленту. Обязательное условие – точная геолокация. В результате я увижу, насколько готова наша административная система устранять ямы на дорогах по запросам граждан. А иначе и быть не должно.

Жители республики откликнулись на просьбу Радия Хабирова – в социальных сетях выложены сотни фотографий башкирских дорог. Жители Стерлитамака не остались в стороне. Администрация города в ближайшее время проведёт ямочный ремонт Михайловского моста, дороги по ул.Короленко, съезда с пр.Октября на ул.Строителей (напротив ТЦ «Сити-Молл»).