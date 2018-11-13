О государственной поддержке предприятий

Фонд развития промышленности Республики Башкортостан в 2018 году привлёк более миллиарда рублей инвестиций в промышленное производство республики. Об этом сообщил директор фонда Анвер Каримов.

Фонд работает в Башкортостане с июля 2017 года и входит в систему Фонда развития промышленности Российской Федерации. Главная задача – предоставление льготных займов при софинансировании проектов, направленных на производство новой высокотехнологичной продукции, модернизацию, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств.

«Сегодня мы входим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и являемся привлекательным финансовым инструментом. Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1 проц., 3 проц. и 5 проц. годовых сроком до 5 лет в объёме от 5 до 100 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Мы работаем с крупнейшими предприятиями республики: АО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «НПФ «Геофизика», ПАО «Одк-УМПО», АО «УАП Гидравлика», ЗПИ «Альтернатива» и др. Результаты взаимодействия с предприятиями региона в 2018 году говорят о том, что такой вид финансирования проектов важен и актуален, – рассказал Анвер Каримов. – Займы предоставляются организациям после прохождения экспертизы проектов, которые также осуществляют эксперты фонда. Разработаны три собственные программы для Республики Башкортостан: «Регион», «Энергосбережение», «Стратегия», предусматривающие объём финансирования от 10 до 100 миллионов рублей сроком до 5 лет».

Так, компания ЗПИ «Альтернатива» из Октябрьского расширит ассортимент и повысит качество пластмассовых изделий для дома и сада. Предприятие получило одобрение займа от ФРП на 58 млн рублей по регионально-федеральной программе «Проекты развития». Фонд развития промышленности Республики Башкортостан профинансировал ещё 24,8 млн рублей на реализацию данного проекта.

По словам руководителя фонда, в рамках региональной программы льготное заёмное финансирование предоставляется на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, модернизацию производства, создание новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим и экспортным потенциалом.

Подать свой проект в фонд для рассмотрения заявки на финансирование возможно в электронном виде на сайте https://frprb.ru/podat-zajavku/.

«Важно, что на базе фонда работает консультационный центр государственной поддержки промышленных предприятий. Мы готовы помочь руководителям проектов разобраться в многочисленных нюансах программ государственной поддержки. Консультационный центр помогает оценить соответствия проекта заёмщика критериям конкретной программы и оказывает информационную и методологическую помощь по получению финансирования», – уточнил Анвер Каримов.

Е.АРЯМНОВА,

пресс-секретарь

корпорации развития РБ