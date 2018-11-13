Общественникам Башкирии предлагают за деньги выступать против Радия Хабирова

Общественным деятелям Башкирии за деньги предлагают выступить с политическими заявлениями против действующего врио главы республики Радия Хабирова. Об этом в эфире «Эхо Москвы в Уфе» заявил предприниматель и общественный деятель Азамат Галин.

«Месяц или полтора назад мне пришло сообщение в Telegram, — рассказывает Галин. — В нём было предложение от одного человека, который якобы представлял интересы одной экономической группы. Мне было сказано: “Вы неплохой спикер, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в одном проекте. Мы готовы вам заплатить определенную сумму денег, для того чтобы вы озвучили то, что нам необходимо”. Я за деньги ни в коем случае никогда ничего не оглашаю и не собираюсь оглашать. Тем более это политического характера были заявления, мне даже прислали план действий, для того, чтобы ознакомился».

Азамат Галин намеренно не называет предполагаемого заказчика, так как не исключает, что это могла быть провокация, «для того, чтобы столкнуть в регионе представителей разных экономических групп, администрации и так далее».

Между тем эксперты называют такое предложение общественнику политически недальновидным.