Общественникам Башкирии предлагают за деньги выступать против Радия Хабирова
Общественным деятелям Башкирии за деньги предлагают выступить с политическими заявлениями против действующего врио главы республики Радия Хабирова. Об этом в эфире «Эхо Москвы в Уфе» заявил предприниматель и общественный деятель Азамат Галин.
«Месяц или полтора назад мне пришло сообщение в Telegram, — рассказывает Галин. — В нём было предложение от одного человека, который якобы представлял интересы одной экономической группы. Мне было сказано: “Вы неплохой спикер, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в одном проекте. Мы готовы вам заплатить определенную сумму денег, для того чтобы вы озвучили то, что нам необходимо”. Я за деньги ни в коем случае никогда ничего не оглашаю и не собираюсь оглашать. Тем более это политического характера были заявления, мне даже прислали план действий, для того, чтобы ознакомился».
Азамат Галин намеренно не называет предполагаемого заказчика, так как не исключает, что это могла быть провокация, «для того, чтобы столкнуть в регионе представителей разных экономических групп, администрации и так далее».
Между тем эксперты называют такое предложение общественнику политически недальновидным.
«Это делали либо чудаки, либо “залётные”, — считает сопредседатель регионального штаба “Народного фронта” Шамиль Валеев. — Галин был в 1998 году защитником радио “Титан”, а в 2008 году — председатель Всемирного курултая башкир, и попытаться его подкупить — это странная и глупая история. Я больше склоняюсь к версии, что это была инорегиональная структура, которая не ориентируется в политической истории современного Башкортостана. Потому что звонить из Москвы и предлагать Галину что-то, зная его политический бэкграунд, это очень наивно и признак плохого знания региона. И второй момент. Дело в том, что любое внешнее ментальное вторжение, направленное на взаимоотношения между региональной властью и финансово-промышленными группами, которые работают в регионе, или региональной властью и этнополитическими группировками — это в любом случае попытка удара по Хабирову, который, главным образом, помимо безопасности и благополучия жителей субъекта Федерации, отвечает за отсутствие межэлитных расколов и за консолидацию элит. Адресат таких выпадов — всегда Хабиров».
Источник: http://www.bashinform.ru/