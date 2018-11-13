ОТДЫХАЕМ СО ВКУСОМ

14 марта

В 12 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) – библиопанорама «Славные дочери башкирской земли».

В 12 часов в гимназии № 3 пройдёт городской этап конкурса чтецов «Живая классика».

В 14 часов в школе № 7 состоится городской конкурс агитбригад по ПДД «Светофор».

В 15 часов во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара – гала-концерт V городского фестиваля детского творчества «Ак тирмэ».

В 16 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) – мастер-класс «Кусудама. Цветы».

В 19 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35) – концерт хора Турецкого.

В 19 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится мастер-класс по вязанию крючком «Ажурные салфетки».

15 марта

В 12 часов в гимназии № 5 состоится республиканская научно-практическая конференция «Ибрагимовские чтения».

В 14 часов в филиале № 8 МБУ «ЦБС» (ул.Менделеева, 6) пройдёт литературно-музыкальная гостиная «И хорошее настроение не покинет больше нас…».

В 14 часов в спортивном комплексе «Содовик» – соревнования по плаванию среди работников лечебно-профилактических учреждений города.

В 19 часов в государственном театрально-концертном объединении в рамках гастролей Салаватского государственного башкирского драматического театра – комедия А.Финка «Голубцы».

16 марта

В 12 часов (17 марта – в 9.15) во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдёт первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по хоккею среди юношей 2004 г.р.

В 15 часов в филиале № 8 МБУ «ЦБС» (ул.Менделеева, 6) состоится мастер-класс «Кормушка для птиц».

В 19 часов в государственном театрально-концертном объединении – комедия Д.Салихова «Не жена, а дьявол!».

В 19 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35) – концерт Радика Юльякшина.