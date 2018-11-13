«Первый Трест» намерен судиться из-за вбросов о связи с проблемным банком

Башкирская компания-застройщик «Первый Трест» намерена защищать свою репутацию всеми существующими в российском законодательстве способами — обращением в суды и правоохранительные органы. Об этом «Башинформу» заявил генеральный директор компании Тимур Гадеев.

По его словам, речь идёт о попытках вбросить недостоверную информацию о связи собственников или руководства «Первого Треста» и «Роскомснаббанка».

«Хочу сразу положить конец слухам о наличии аффилированности между застройщиком и банком, это, мягко говоря, неправда, — сказал Гадиев. — Действительно, насколько мне известно, банк кредитовал большинство крупных башкирских застройщиков, но «Первого Треста» среди тех, кто получал финансирование, не было. Более того, после изменения законодательства в области жилищного строительства мы, как и ряд крупнейших застройщиков, еще в прошлом году перешли на работу с проектным финансированием и счетами эскроу от ведущих федеральных банков, и работа с региональными банковскими продуктами была давно свернута. Так что какого-либо влияния на строительство наших объектов ситуация с «Роскомснаббанком» не имеет, финансирование строек идет стабильно, а сами строительные работы идут точно в соответствии с утвержденными графиками. В принципе, любой желающий может убедиться в этом лично, проехав мимо любой из наших строек, или же у нас на сайте с помощью веб-трансляции».

Напомним, что Центральный банк России 7 марта отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»).

Источник: http://www.bashinform.ru/