Праздничные концерты

7 марта с 18 до 20 часов в Городском дворце культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9) состоится ретровечеринка, посвящённая Международному женскому дню 8 Марта.

Также 8 марта с 12 часов в Городском дворце культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9) пройдёт праздничный концерт, посвящённый 8 Марта.

Вход свободный.

По информации отдела культуры