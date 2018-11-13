Праздничные концерты
7 марта с 18 до 20 часов в Городском дворце культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9) состоится ретровечеринка, посвящённая Международному женскому дню 8 Марта.
Также 8 марта с 12 часов в Городском дворце культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9) пройдёт праздничный концерт, посвящённый 8 Марта.
Вход свободный.
По информации отдела культуры
Автор: Администратор (7 Мар 2019). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.